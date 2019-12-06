Москва, , 21:48 — REGNUM В 2019 году россияне потратили на отдых и путешествия на 15% больше денег, чем в предыдущем году, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Исполнительный вице-президент Amadeus по Retail in TravelChanels Чампа Магеш рассказала, что по динамике роста Россия стала первой в общемировом рейтинге, опередив Китай, Юго-Восточную Азию и США. Она добавила, что возросшая доля трат на путешествия в общем объеме расходов — новый тренд, характеризующий миллениалов, которые в целом предпочитают тратить средства на новые впечатления, а не на товары, как их предшественники. На встрече партнеров компании Amadeus Чампа Магеш добавила, что к 2024 году большее половины всех туров будет забронировано через интернет.

Добавим, что в этом году наблюдается положительная динамика не только по поездкам внутри страны, но и за границу — так, траты на зарубежные путешествия выросли на 5%, в то время как на внутренние поездки — на 14%.