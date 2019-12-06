Москва, , 21:23 — REGNUM Деньги, украшения, золото и антиквариат чаще всего крадут у жителей Москвы, сообщил 6 декабря представитель МВД РФ Владислав Парамонов в интервью «Милицейской волне».

По словам Парамонова, деньги крадут как в наличной, так и в безналичной форме.

Парамонов «В удаленных регионах, если сказать в общих словах, — это всё, что плохо лежит».

К этой категории, по словам представителя МВД РФ, относятся не только автомобили, одежда в магазинах и провода, но и товары в продовольственных магазинах, металлоконструкции, садовый инвентарь.

Напомним, по статистике МВД РФ за текущий год, больше половины всех преступлений составляют кражи, а также мошенничества, грабёж и разбой.