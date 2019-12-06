Москва, , 21:45 — REGNUM Камеры видеонаблюдения в туалетах московского метрополитена нужны для обеспечения безопасности граждан. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба подземки.

Как пояснили в пресс-службе, видеокамерами оснащены все туалетные комплексы метрополитена в Москве. При этом видеокамеры «выезжают» и начинают съёмку только после ухода посетителя из кабинки.

В пресс-службе московской подземки отметили, что видеокамеры нужны для обеспечения безопасности граждан. После ухода посетителя оператор проверяет кабинку туалета, если там обнаруживается посторонний предмет, то информация об этом поступает на станцию и кабинку проверяют.

Также в пресс-службе уточнили, что на станции «Цветной бульвар» камера не подключена, так как на этой станции туалетный комплекс работает в тестовом режиме. Когда камера будет подключена, она будет работать, как и на остальных станциях метрополитена, только в отсутствие человека в кабинке.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, которая была сделана из туалетной кабины в московском метрополитене на станции «Цветной бульвар», вызвавшая общественный резонанс.

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