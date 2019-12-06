Ашхабад, , 21:09 — REGNUM Туркмения откроет второе генеральное консульство на территории России. Соответствующее постановление в ходе расширенного заседания правительства подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно подписанному документу, второе генконсульство открывается в Казани в целях развития двусторонних отношений с Россией и расширенному оказанию консульских услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое консульство Туркмении в России открылось в 2013 году в Астрахани.