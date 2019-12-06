Село Поддорье, Новгородская область, , 21:07 — REGNUM В окрестностях деревни Белебёлка Поддорского района Новгородской области сегодня, 6 декабря, торжественно открыли мемориал"253 жизни и одна судьба». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, мемориал установлен на месте гибели 253 мирных жителей от рук фашистских карателей в годы Великой Отечественной войны — 19 декабря 1942 года.

На месте трагедии долгое время был старый обелиск. Обустройство нового мемориала обошлось почти в 2 млн рублей. Теперь он станет частью военно-исторических маршрутов «Жить в оккупации», охватывающих Старорусский и Поддорский районы.

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