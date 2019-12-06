Москва, , 20:41 — REGNUM Активная часть болельщиков футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Москва), «Арсенал» (Тула) и «Динамо» (Москва) покинули фанатские трибуны на 30-й и 40-й минутах своих матчей в знак протеста против преследования футбольных фанатов и массовых задержаний болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в матче «Арсенал» — «Локомотив» фанатский сектор обоих клубов на 30-й минуте игры потянулся к выходу и покинул пределы тульского стадиона. Аналогичным образом, но на 40-й минуте матча, поступили фанаты «Зенита» и «Динамо», покинув петербургский стадион «Газпром Арена». Фанаты «Зенита» оставили на фанатской трибуне баннер «Фанат — не преступник!».

Напомним, ранее крупнейшее фанатское объединение «Спартака» — «Фратрия» — выступило с инициативой для фанатов всех футбольных клубов России покинуть матчи на 30-й минуте в знак протеста против массовых задержаний футбольных болельщиков.