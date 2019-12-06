Москва, , 20:18 — REGNUM До конца 2019 года Москва примет рекордное количество туристов. Об этом в ходе традиционного предновогоднего приёма для иностранных дипломатов заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, число туристов к концу года в столице составит 25 млн человек, а с учётом суточных визитов в Москву и краткосрочных экскурсий — все 40 млн человек.

Собянин подчеркнул, что туристический бизнес занимает в московской экономике около триллиона рублей. При этом мэр напомнил, что Москва признана лучшим городом для туристических целей. По его словам, это подразумевает привлекательность всех московских сфер — ресторанного питания, благоустройства, безопасности и многого другого.