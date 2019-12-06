Москва, , 20:00 — REGNUM В пятницу, 6 декабря состоялась итоговая сессия программы «Наставничество». Мероприятие прошло при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — клуба «Эльбрус». 22 пары наставников и их подопечных подвели итоги реализации поставленных ранее целей и представили результаты совместной работы за год.

Первая группа программы была запущена совместно с ВШГУ РАНХиГС в конце 2018 года. В настоящий момент к программе уже присоединились 107 «Лидеров России», которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка «Управляй!», студенческой олимпиады «Я — профессионал», всероссийского конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна — моя Россия». В будущем планируется охватить программой все конкурсы платформы «Россия — страна возможностей».

Сессию открыл заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

С приветственным словом также выступила председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Российской Федерации Татьяна Дьяконова.

По ее словам, «платформа «Россия — страна возможностей» объединяет не только различные проекты, но и создает возможности для внутреннего взаимодействия их участников. После конкурса «Лидеры России», победители и финалисты получили возможность не только «брать», но и «отдавать». Клуб «Эльбрус» уделяет большое внимание проекту «Наставничество», где лидеры становятся наставниками победителей других конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

«Благодаря конкурсу «Лидеры России» каждый из финалистов и победителей получает долгожданный приз — своего наставника. Это руководители федерального уровня: министры, главы субъектов Российской Федерации, ректоры крупных ВУЗов, бизнесмены, которые делятся опытом и знаниями с победителями конкурса. Эту технологию мы используем в проекте «Наставничество», тем самым, выстраиваем вертикаль: «Лидеры России» получают наставничество от первых лиц государства и передают свои навыки победителям проектов платформы «Россия — страна возможностей», юным управленцам. Очень ценно найти своего наставника, человека, который поддержит и направит в трудной ситуации, даст возможность научиться новому и не совершать пройденных им ошибок. Помимо вертикали, клуб Лидеров России «Эльбрус» стремится к развитию горизонтальных связей между участниками. Члены клуба общаются и учатся друг друга в рамках проектов нашего сообщества, помогая развивать свои компетенции, а также реализовывать социально значимые проекты», — рассказала Татьяна Дьяконова.

Программа «Наставничество» направлена на поддержку, профессиональное и личностное развитие финалистов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Талантливые молодые люди получают профессиональные советы и могут в целом открыто и доверительно общаться с уже состоявшимися управленцами. В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка.

«Я участвую в программе «Наставничество» и являюсь наставником победителя конкурса «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия страна возможностей» — Михаила Нюсхаева — уже более года. Мы занимались разными проектами, я поделился своим опытом, знаниями и сегодня рад, что благодаря увлеченности и настойчивости Михаил получил работу в одной из международных консалтинговых компаний. Думаю, что мы будем продолжать общение, заниматься и социальными проектами, и решать различные рабочие ситуации», — поделился впечатлении от программы победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., советник Губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

На мероприятии наставники и наставляемые приняли участие в мастер-классе Михаила Кларина, консультанта лидеров и управленческих команд, доктора педагогических наук, ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования, члена-корреспондента Российской академии образования. Он поделился с участниками своим видением качеств и принципов наставника, а также его роли в жизни человека.

На встрече был представлен всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия — страна возможностей», в рамках предновогодней акции «Елка желаний». Наставники и наставляемые приняли участие в акции, сняв записки с елки с желаниями мечтателей.

До 29 февраля 2020 года они исполнят заветные желания детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров на территории России.