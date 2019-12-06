Великий Новгород, , 19:47 — REGNUM В Великом Новгороде 7 декабря отметят Ярославов день — областной день просвещения и главный праздник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, торжества начались уже 6 декабря — на площадках университета написали Всероссийский юридический диктант.

Основные события праздничной программы запланированы на 7 и 8 декабря.

В субботу, 7 декабря, в университете пройдут турнир по мини-футболу, а также студенческий турнир «Богатыри Ярослава», состоится ректорский профессорский приём, а на торжественном собрании будут вручены главные награды Новгородского университета — медали Ярослава Мудрого.

В этом году медалями Ярослава Мудрого II степени наградят министра сельского хозяйства Новгородской области Елену Покровскую и заведующего кафедрой технологического и художественного образования НовГУ Петра Петрякова. Лауреатом медали Ярослава Мудрого I степени сталведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв.

Читайте также: тексты Бориса Ковалёва на ИА REGNUM

Звания «Почётный профессор НовГУ» присвоены директору Института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН Владимиру Мазалову и профессору Российского государственного педагогического университета им. Герцена Светлане Расчётиной.

8 декабря в университете состоится турнир Василия Буслаева по рукопашному бою, а вЦентре древнерусской письменности и книжной культуры НовГУ — концерт былин и старин под гусли «На пиру у князя, у Владимира», выступит Дмитрий Парамонов из Москвы.

Завершится праздничная программа этнодискотекой «Танцы из сундука» при участии Мастерской гусельного искусства (Москва), фольклорного ансамбля «Василиса» (город Пушкин) и мужского ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.