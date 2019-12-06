Рим, , 19:44 — REGNUM Окончательное решение по поводу экстрадиции в США российского гражданина Александра Коршунова будет принято Апелляционным судом Неаполя (Италия) 12 декабря 2019 г., сообщил 6 декабря журналистам адвокат обвиняемого Джан Доменико Кайяцца.

По словам юриста, Коршунов в суде дал показания. Виновным российский гражданин себя не признаёт и на экстрадицию в Соединённые Штаты не согласен.

Адвокат пояснил, что, во-первых, Коршунова обвиняют несправедливо. Во-вторых, даже в случае, если бы он совершил преступления, в которых его обвиняют, они не имеют отношения к США. При этом ни в Италии, ни во Франции его не преследовали, а задержан он был по запросу Вашингтона.

Напомним, Коршунова арестовали в Неаполе 30 августа 2019 г.: американские власти обвиняют его в мошенничестве, а также в попытке похитить информацию, являющуюся коммерческой тайной, у авиастроительной компании США.

Позже по этому же делу был задержан итальянец Маурицио Паоло Бьянки. Отметим, что Коршунова содержат под стражей в Неаполе, хотя в соответствии с последним решением суда он должен был находиться под домашним арестом.

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