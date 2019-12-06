Астрахань, , 19:24 — REGNUM В Астраханской области с 2020 года школьники младших классов из многодетных и малоимущих семей будут получать пособие на питание. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующие изменения в региональном законодательстве вступят в силу с 1 января 2020 года.

Средства на выплаты за учеников начальных классов уже предусмотрены на период с 2020 по 2022-й год в областном бюджете.

Ежегодно эта мера соцподдержки будет обходиться бюджету минимум в 87,7 миллиона рублей.