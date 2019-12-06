Нью-Йорк, США, , 19:24 — REGNUM Номинация «аудиорепортаж» вводится для претендентов на Пулитцеровскую премию с 2020 года, сообщается на сайте конкурса.

В этой номинации премию получит участник, который представит на суд жюри «выдающийся пример аудиожурналистики, служащий общественным интересам». Уточняется, что аудиорепортаж должен носить разоблачительный характер и содержать «разъясняющие сюжеты».

Напомним, Пулитцеровская премия вручается за работы в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Размер премии — $15 тыс.

В области журналистики до сих пор были следующие номинации: «За служение обществу», «За выдающуюся подачу сенсационного материала», «За выдающееся расследование», «За мастерство», «За освещение местных новостей», «За раскрытие национальной темы», «За международный репортаж», «За очерк», «За комментарий», «За критику», «За редакционный комментарий», «За карикатуры», «За новостную фотографию», «За художественную фотографию».

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