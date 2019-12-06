Судогда, Владимирская область, , 19:16 — REGNUM Во Владимирской области корректируют схему автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая должна пройти через Судогодский район. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Вариант, при котором трасса будет минимально соприкасаться с жилой застройкой, обсудили 5 декабря на заседании с участием врио заместителей губернатора, депутатов областного собрания, глав Судогодского района и закрытого административно-территориального образования Радужный, а также представителей госкомпании «Автодор» и «Стройпроекта».

Корректировки по поручению губернатора составило АО «Институт «Стройпроект» с учётом предложений, которые на заседании рабочей группы внесли местные жители. В администрации заявили, что вопрос о строительстве М-12 обсуждается каждый день и власти обещают максимально учесть интересы жителей региона.

При этом сами жители Судогодского района в конце ноября выходили на митинг с требованием «не превращать Золотое кольцо в мусорное» и отодвинуть маршрут трассы от жилой застройки.