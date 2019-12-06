Псков, , 19:02 — REGNUM Гдовская крепость — сооружение, построенное в Гдове Псковской области в 1431 году — это «бесхозный объект, и муниципалитет не берёт на себя обязательства по его содержанию». Об этом сегодня, 6 декабря, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает «Псковское агентство информации».

По словам губернатора, на приведение в порядок крепостных стен в Гдове нужно около 300 млн рублей. При этом ещё необходимо подсчитать, во сколько обойдутся работы по консервации крепости.

Ведерников отметил, что вопрос дополнительного финансирования объектов культурного наследия прорабатывается с Министерством культуры РФ. На реставрацию (в некоторых случаях — на консервацию объектов культурного наследия) Псковской области выделят 12 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Гдове дети, играя на территории крепости, нашли фрагмент чугунной пушки.

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