Москва, , 19:02 — REGNUM Почти 200 тысяч человек спасены с начала года сотрудниками МЧС РФ, заявил 6 декабря на его открытии министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Открывая ежегодный фестиваль «Созвездие мужества», Зиничев отметил, что в этом году министерство не сидело без работы: были и пожары, и паводки, и другие сложные ситуации, где были задействованы сотрудники МЧС.

Зинчев «Самый главный результат вашей работы — это спасенные человеческие жизни, почти 200 тысяч».

Напомним, Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» проводится в РФ каждый год, причём сначала конкурсанты отбираются в регионах.

Здесь проводятся конкурсы профмастерства на определение самых достойных представителей профессий и лучших структурных подразделений в системе МЧС России.

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