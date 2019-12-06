Москва, , 19:03 — REGNUM 9 декабря 2019 года в 16:00 в пресс-центре REGNUM состоится открытое совещание на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия». Совещание проводят: Родительское всероссийское сопротивление (РВС), ИА Красная весна, информационный портал семейной политики «Иван-чай», участники слушаний по проекту закона о СБН в ГД и эксперты по семейной политике и законодательству. При информационной поддержке ИА REGNUM.

Очередная кампания по продвижению идей законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», развёрнутая с лета 2019 года, близка к естественному завершению.

Как и ожидалось теми, кто знаком с документами международного феминизма, основанные на них идеи не удалось оформить в виде законодательного предложения, которое не содержало бы в себе грубых терминологических ошибок и не противоречило бы Конституции Российской Федерации.

Последняя, обнародованная на сайте Совета Федерации, версия законопроекта была освобождена от дублирующих существующее законодательство норм и от пропагандистской завесы, в результате чего суть предложений оказалась обнажена настолько, что сами инициаторы обсуждении документ отвергают.

Эта не исправимая никакой редакцией суть состоит в том, чтобы под предлогом борьбы с домашним насилием назвать насилием и сделать поводом для вмешательства полиции и даже частных лиц (НКО) любые проблемы семейной жизни, которые народ не готов считать насилием и поводом для вмешательства.

Само появление такого скандального текста могло случиться только при полном отсутствии открытой, честной, представительной дискуссии в гражданском обществе. Совет Федерации не стал опираться на свой экспертный потенциал, а включил в рабочую группу представителей только одного, одиозного для большинства граждан мировоззрения.

Общественная палата 15 и 30 октября провела обстоятельные слушания и детально разобрались и с доводами ведущих кампанию лиц, и с реальной ситуацией на местах в области предупреждения насилия.

Выяснилось, что в основе кампании, ведущейся агрессивно-рекламным методом эмоционального оглушения, лежит ложь. Ложные цифры, сообщавшиеся миру от имени России представителями Минтруда и повторяемые уже 25 лет без обновления. Ложь об отсутствии в России надлежащей статистики. Ложь о смысле и итогах декриминализации побоев 2016—2017 гг.

Тем не менее достоверная картина происходящего ещё не стала достоянием ни широкой общественности, ни членов парламента, ни представителей ведомств, в том числе тех, которые сами несут прямую ответственность за формирование повестки в этих важнейших вопросах, прежде всего — МВД.

Качественная многосторонняя дискуссия, ставящая целью не высказаться «за» или «против», а серьёзно разобраться в проблеме и установить факты, допустимые основания и приемлемые для России ответы на международные вызовы, до сих пор не организована.

Открытое совещание экспертного сообщества пройдет сразу после слушаний в Госдуме 9 декабря, посвященных скандальному закону.

Задачи открытого совещания 9 декабря:

1. Представить настоящую картину происходящего в обсуждаемой сфере.

2. Обсудить, как стало возможным

— что несколько активных организаций, да ещё подпитываемых из-за рубежа, несколько лет морочили голову стране, а ведомства ничего этому не противопоставили и даже потворствовали распространению лжи.

— что демократические институты не работают как инструменты обсуждения серьёзных проблем.

3. Обсудить возможные предложения о том, какие механизмы необходимо придумать или укрепить, чтобы подобное не повторялось.

4. Предложить свои меры возможного общественного воздействия для профилактики так называемого «домашнего насилия», которые не разрушали бы сам институт семьи, как это неизбежно последовало бы при принятии продвигаемого феминистским лобби закона.

Начало мероприятия: в 16:00, регистрация участников с 15:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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