Москва, 6 декабря 2019, 18:41 — REGNUM Деятельность президента РФ Владимира Путина поддерживают 63,2% граждан РФ. Об этом говорится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.
При этом отмечается, что доверяют главе государства чуть больше опрошенных — 70,2%.
Стали известны показатели и по премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву: его деятельность поддерживают 37,6%, а доверяют — 38,5% респондентов.
Что касается лидеров системной оппозиции, то лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,3% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 33,4%, а «справороссу» Сергею Миронову — 26,9%.