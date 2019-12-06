Москва, , 18:46 — REGNUM Концертный зал в московском парке «Зарядье» своей хорошей акустикой обязан японскому специалисту. Об этом 6 декабря сообщил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на приеме иностранных дипломатических миссий правительством Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тоёхиса Кодзуки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уважаемый город Москва. Позвольте выразить благодарность за приглашение на сегодняшний предновогодний приём. Я люблю музыку, поэтому часто бываю в этом зале. Музыка, акустика хорошая», — заявил посол Японии в России.

После этого Кодзуки отметил, что акустика в концертном зале «Зарядья» является примером плодотворного сотрудничества между Москвой и Токио.

«Разрешите мне познакомить вас с хорошим примером сотрудничества Японии и России. Проектирование акустической системы этого зала занимался выдающийся японский акустик. Поэтому так получилось», — отметил Кодзуки.

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