Москва, , 18:39 — REGNUM Победителей финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), определили в четырех российских городах.

В начале декабря заключительные туры прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Чебоксарах. В соревнованиях принял участие 201 школьник 5−7 классов.

Инженерные соревнования продолжили серию из 16 финалов, которые проходят в ноябре-декабре в 16 городах страны. Финалисты представляли Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Омскую, Нижегородскую, Владимирскую, Московскую и Мурманскую области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашскую и Удмуртскую республики.

Участники одновременно состязались по нескольким направлениям: технологии для человека, мира роботов, космоса, виртуального мира и среды обитания. Все задачи олимпиады выходят за курс школьной программы. Школьникам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и, на основе полученных данных, запрограммировать управляемую робототехническую платформу, создать «виртуальную личность», со всеми индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.; осуществить сборку контейнера полезной нагрузки кубсата и запрограммировать всю электронику для поддержания жизни «биовещества»; разработать «умный» пешеходный переход, управляющий транспортным потоком, а также устройство захвата для перемещения грузов с помощью летательного аппарата.

Победители финала в Екатеринбурге:

«Технологии для среды обитания», команда «Клевер»: Павшок Алёна , 11 лет, Кузнецова Дарья , 11 лет (обе — Екатеринбург), Шмаков Максим , 12 лет (Челябинск), Козлинеев Михаил , 10 лет (Асбест).

, 11 лет, , 11 лет (обе — Екатеринбург), , 12 лет (Челябинск), , 10 лет (Асбест). «Технологии для мира роботов», команда «Квадролюди»: Пивко Артем , 12 лет, Шелеметьев Дмитрий , 11 лет, Конев Артем , 14 лет (все — Екатеринбург), Шурыгин Егор , 10 лет (Тобольск).

, 12 лет, , 11 лет, , 14 лет (все — Екатеринбург), , 10 лет (Тобольск). «Технологии для виртуального мира», команда «CosmoStars»: Майорова Анастасия, 10 лет (Тюмень), Ваганов Константин, 13 лет (Екатеринбург), Марфенкова Юлия, 12 лет (Челябинск), Липовая Алиса, 12 лет (Снежинск).

Победители финала в Нижнем Новгороде:

«Технологии для мира роботов», команда «IRT»: Аблясова Валерия , 13 лет (Саров), Кочкин Ярослав , 12 лет (Арзамас), Ладилов Александр , 12 лет, Буровин Владислав , 13 лет (оба — Нижний Новгород).

, 13 лет (Саров), , 12 лет (Арзамас), , 12 лет, , 13 лет (оба — Нижний Новгород). «Технологии для среды обитания», команда «Portal»: Ровнов Марат , 12 лет, Ровнов Артем , 12 лет, Карташов Михаил , 12 лет (все — Нижний Новгород).

, 12 лет, , 12 лет, , 12 лет (все — Нижний Новгород). «Технологии для виртуального мира», команда «Умники»: Чадаев Андрей, 12 лет, Безруков Захар, 13 лет, Гареев Роман, 13 лет, Семериков Тимофей, 12 лет (все — Нижний Новгород).

Победители финала в Ижевске:

«Технологии для мира роботов», команда «ПДПК»: Фирулева Полина , 13 лет, Букина Дарья , 11 лет, Ложкина Полина , 11 лет (все — Воткинск), Константин Наговицын , 11 лет (Глазов).

, 13 лет, , 11 лет, , 11 лет (все — Воткинск), , 11 лет (Глазов). «Технологии для виртуального мира», команда «STAR TEAM»: Кирилл Васильев , 10 лет (с. Совхозный), Максим Воронов , 12 лет, Иван Грачёв , 12 лет, Тимур Стариков , 14 лет (все — Ижевск).

, 10 лет (с. Совхозный), , 12 лет, , 12 лет, , 14 лет (все — Ижевск). «Технологии для среды обитания», команда «IT MEN»: Никита Братухин , 13лет, Никита Завражин , 14 лет, Иван Буров , 12 лет, Родион Дуктанов , 13 лет (все — Ижевск).

, 13лет, , 14 лет, , 12 лет, , 13 лет (все — Ижевск). «Технологии для человека», команда «Черника»: Денис Аксёнов, 11 лет (с. Сигаево), Полина Савиных, 13 лет, Кирилл Юшков, 13 лет, Артём Иванов, 13 лет (все — Ижевск).

Победители финала в Чебоксарах:

«Технологии для мира роботов», команда «Инопрешеленцы»: Аввакумов Никита , 13 лет, Сивкин Максим , 13 лет, Павлов Всеволод , 13 лет (все — Чебоксары).

, 13 лет, , 13 лет, , 13 лет (все — Чебоксары). «Технологии для космоса», команда «Космические обезьяны»: Казаков Владимир , 11 лет, Сайдяшев Иван , 12 лет, Полазанов Антон , 13 лет, (все — Чебоксары).

, 11 лет, , 12 лет, , 13 лет, (все — Чебоксары). «Технологии для среды обитания», команда «Нептун и Сатурн»: Яковлев Кирилл, 13 лет, Ловгонюк Иван, 11 лет, Емельянов Тимур, 12 лет, Изоркин Илья, 12 лет (все — Чебоксары).

В 2019—2020 учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией» впервые.

Заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 школьников 5−7 классов из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры уже состоялись в Королеве Московской области, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах. С 7 по 15 декабря финалы пройдут в Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпиада Кружкового движения НТИ — это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019—2020 учебного года при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформы НТИ» проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior для учеников 5−7 классов.