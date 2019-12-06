Москва, , 18:27 — REGNUM В Инстаграм появился пост активного волонтера Аси Сагателян sagatella_, в котором девушка призывает блогера Егора Жукова примкнуть к волонтерскому движению.

sagatella_ .⠀⠀"Так вот, Егор «Вы уже слышали про дело Егора Жукова, которого обвиняли в призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube?⠀В публикации у @xenia_sobchak я прочитала отрывок из речи Егора на суде, где он сказал: «Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству». ⠀⠀"Правильно ты говоришь, но таких людей у нас много. С такими людьми я активно контактирую последние 8 лет своей жизни, это — волонтеры», — отмечает⠀⠀"Так вот, Егор @realzhukov присоединяйся к волонтерскому движению и давай реально помогать. Я, например, помогаю женщинам с онкологическим диагнозом и работаю с ребятами — школьниками и студентами по профилактике зависимого поведения», — пишет Ася Сагателян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 6 декабря, Тверской суд Москвы приговорил участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима. Суд также зачёл ему время пребывания в СИЗО с 1 сентября. В тот же день Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам лишения свободы условно. Он признан виновным по уголовному делу по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности в интернете»).

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