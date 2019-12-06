Курск, , 18:19 — REGNUM В Курской области в 2020 году изменится действующий порядок расчёта величины прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в региональное законодательство приняли депутаты областной думы.

Сумма будет равняться величине прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего выплате.

Величина прожиточного минимума для детей в Курской области в 2020 году увеличится на 2 тыс. 578 рублей и составит 10 тыс. 107 рублей.

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