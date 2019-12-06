Курск, , 18:14 — REGNUM В Курской области в 2020 году возобновят компенсации на школьную форму. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в региональное законодательство приняли депутаты областной думы.

Выплату на приобретение школьной одежды и спортивной формы для детей отменили в 2014 году. Для мальчиков они составляли 5 тыс. 220 рублей, для девочек — 5 тыс. 770 рублей.

В 2020 году эти выплаты возобновят. Их размер также увеличится и составит 7 тыс. 583 рублей на одного мальчика и 8 тыс. 692 рублей — на девочку.