Симферополь, , 18:12 — REGNUM Представители муниципальных органов власти Крыма должны информировать общественность, для чего и на каком основании вырубаются деревья в каждом конкретном случае. Об этом 6 декабря на своей странице в «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Думаю, что если делать это своевременно, то многие проблемы просто не возникнут. По крайней мере, для их решения не потребуется вмешательство на республиканском уровне», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил, что правительство Крыма будет контролировать муниципальные органы власти в вопросе вырубки деревьев.

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