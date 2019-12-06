Симферополь, , 18:00 — REGNUM Власти Крыма будут контролировать муниципальные органы власти в вопросе вырубки деревьев. Об этом 6 декабря на своей странице в «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На мои страницы в социальных сетях поступают обращения граждан, авторы которых выражают обеспокоенность по поводу вырубки деревьев в Симферополе. Учитывая широкий общественный резонанс, поручил председателю Совета министров республики Юрию Михайловичу Гоцанюку взять под личный контроль работу комиссий по обследованию зелёных насаждений в органах местного самоуправления, которые принимают решения о признании их подлежащими либо не подлежащими вырубке. Муниципалитеты будут согласовывать эти вопросы с Советом министров», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. По мнению местных жителей, это произошло с молчаливого согласия городских чиновников и бездействии местной полиции. В администрации города заявили, что снос зеленых насаждений был незаконным.

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