Симферополь, 6 декабря 2019, 18:00 — REGNUM Власти Крыма будут контролировать муниципальные органы власти в вопросе вырубки деревьев. Об этом 6 декабря на своей странице в «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Железнодорожном районе Симферополя спилили несколько десятков здоровых сосен, елей, слив Писсарди и кедров. По мнению местных жителей, это произошло с молчаливого согласия городских чиновников и бездействии местной полиции. В администрации города заявили, что снос зеленых насаждений был незаконным.
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