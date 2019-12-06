Тюмень, , 17:48 — REGNUM В Тюменской области будут награждать супругов, проживших совместно 55, 65 и 75 лет. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор 6 декабря 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

Ранее награждались лишь супруги, прожившие совместно 50, 60 и 70 лет. И с 2016 года памятные медали получили 1 тыс. 280 семейных пар.

Отмечается, что награждать семейные пары — долгожителей по новым правилам начнут в 2020 году.