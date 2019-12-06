6 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

В Подмосковье — новый коррупционный скандал. Задержан экс-руководитель Щёлковского района. На разгул преступности в высших эшелонах региона давно пора обратить внимание не только спецслужбам и следователям, но и федеральной власти

Евгений Цоц, , 19:08 — REGNUM Задержание очередного подмосковного главы, на этот раз бывшего руководителя Щёлковского района, прошло тихо и буднично. О событии 6 декабря сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Геракл очищает Авгиевы конюшни, отводя реки Алфей и Пеней

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие располагает данными, что в 2017 году глава района получил от своей подчинённой автомобиль «Мерседес» стоимостью 6 млн рублей. За это вознаграждение он должен был оказать «покровительство и попустительство» на службе.

Впрочем, следствие считает, что хорошим немецким автомобилем дело не ограничилось и чиновник может быть причастен и к другим коррупционным преступлениям. Правоохранительные органы провели обыски по нескольким адресам проживания предполагаемого преступника.

Согласно открытым данным, Щёлковским районом, а затем городским округом с 2014 года по март 2019 года руководил Алексей Валов. Пока 25 марта он неожиданно не написал в социальной сети «ВКонтакте»:

»Сегодня я оставляю пост главы городского округа Щёлково. Это решение далось мне нелегко», — посетовал Валов.

В чём причина, тогда осталось загадкой. Но спустя месяц губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв уже представил составу правительства нового главу — Сергея Горелова, бывшего заместителя Валова.

Коррупционные скандалы в 2019 году стали для Московской области делом привычным. В конце ноября Бабушкинский суд Москвы поместил под домашний арест экс-главу Чеховского городского округа Подмосковья Марину Кононову. За день до того, как в её кабинет пришли сотрудники спецслужб с обысками, она подала в отставку. Любопытно, что во время следственных действий 21 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв был вынужден держать лицо на открытии нового транспортного проекта — Московских центральных диаметров (МЦД).

Читайте также: Почему губернатор Воробьёв нервничал на открытии МЦД?

Также в ноябре в поле зрения правоохранительных органов попал экс-глава Истры Андрей Вихарев. Сейчас он находится в федеральном розыске, потому что сумел скрыться. Экс-чиновника подозревают в хищении не менее 80 млн рублей, которые выделили на ремонт дорог и строительство детского сада.

В июне за получение взятки был задержан глава Пушкинского городского округа Евгений Жирков. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Преступление, считает следствие, произошло в 2015 году, когда Жирков занимал пост главы Балашихи. Согласно материалам расследования, обвиняемый получил от застройщика нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м в многоквартирном доме за переносы сроков сдачи и покровительство.

Читайте также: Подмосковье назвали лидером по арестам чиновников

В числе обвиняемых оказался и первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Алексей Коваль. Его заключили под стражу в конце мая и считают виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, чиновник систематически получал денежные средства с лета 2018 года от генерального директора автодорожного предприятия — в сумме не менее 4 млн рублей.

Бывшего руководителя Клинского района Александра Постриганя подозревают в присвоении четырёх сотен (!) объектов недвижимости. У экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна нашли и изъяли имущество на миллиарды рублей.

Но не только коррупционной удалью шокирует Подмосковье. В конце мая главу Раменского городского округа Андрея Кулакова арестовали по подозрению в убийстве зампреда местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. По данным СМИ, их связывала любовная связь, а мотивом убийства могли стать скандалы в любовном треугольнике и сказанные обидные слова.

В 2019 году в Подмосковье вскрылся настоящий коррупционный гнойник. В регионе 39 городов областного подчинения, и у восьми из них бывшие руководители сейчас под следствием по громким делам. В каждом пятом! Но очевидно, что выявленными преступлениями дело не ограничивается, здесь копать и копать. Хотя и этих дел достаточно, чтобы поставить под вопрос доверие к общему управлению регионом, к тому, кто позволяет минимум в пятой части территорий твориться беззаконию.

Читайте также: Воробьёв и воры

Что происходит во втором по размеру бюджета регионе России? Почему этот вопрос не ставит федеральная власть? Почему глава правительства РФ, который собирается пустить в экономику беспрецедентные суммы по национальным проектам, не бьёт тревогу? Он что, не замечает коррупционных рисков?

Московской области явно нужна масштабная антикоррупционная ревизия, которая в полной мере сможет вскрыть образовавшийся гнойник. Заново изучены госконтракты, переходы собственности, аукционы. Пересмотрена необходимость тех или иных инфраструктурных решений на предмет возможной растраты и иных преступных мотивов.