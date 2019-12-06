Мадрид, , 17:41 — REGNUM Испанская студия CremaGames выпустит многопользовательскую игру Temtem, в которой нужно приручать и тренировать фантастических существ. Первый трейлер проекта вышел 5 декабря на YouTube-канале HumbleBundle.

Геймплейно Temtem почти полностью копирует игры серии Pokemon: персонаж игрока должен приручать различных фантастических существ, улучшать их навыки и выставлять на сражения с питомцами других геймеров. Релиз игры в раннем доступе Steam состоится 21 января 2020 года.

Напомним, Pokemon — это популярная серия японских ролевых игр. Последняя часть франшизы (Sword and Shield) вышла 15 ноября 2019 года.

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