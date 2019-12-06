Белгород, 6 декабря 2019, 17:38 — REGNUM Увеличение регионального материнского (семейного) капитала произойдёт в 2020 году в Белгородской области. При этом власти решили не увеличивать его размер, а лишь проиндексировать, сообщили 6 декабря в пресс-службе областной думы.
Об индексации социальных выплат на заседании комитета облдумы по здравоохранению и социальной политике рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения области — начальник отдела обеспечения социальных гарантий Ольга Шопинская. Размер выплаты из областной казны при рождении третьего ребёнка вырастет с 55 388 рублей до 57 050 рублей, это первая индексация за три года. Депутаты обратили внимание, что белгородский капитал значительно ниже подобных выплат в соседних регионах. Так, в Курской или Воронежской областях многодетные родители могут получить более 100 тысяч рублей.
По словам замначальника управления соцзащиты вопрос увеличения выплаты прорабатывался, но пока только достигнуто соглашение о индексации.
Средства на индексацию маткапитала предусмотрены в областном бюджете на 2020 год.