Белгород, , 17:38 — REGNUM Увеличение регионального материнского (семейного) капитала произойдёт в 2020 году в Белгородской области. При этом власти решили не увеличивать его размер, а лишь проиндексировать, сообщили 6 декабря в пресс-службе областной думы.

Об индексации социальных выплат на заседании комитета облдумы по здравоохранению и социальной политике рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения области — начальник отдела обеспечения социальных гарантий Ольга Шопинская. Размер выплаты из областной казны при рождении третьего ребёнка вырастет с 55 388 рублей до 57 050 рублей, это первая индексация за три года. Депутаты обратили внимание, что белгородский капитал значительно ниже подобных выплат в соседних регионах. Так, в Курской или Воронежской областях многодетные родители могут получить более 100 тысяч рублей.

«Надо заниматься этим вопросом. У нас, в Белгородской области, должно быть всё лучшее, и детей должно быть больше, тем более, это важная составляющая демографической политики», — подчеркнул председатель комитета областной думы по здравоохранению и социальной политике Владимир Куликовский.

По словам замначальника управления соцзащиты вопрос увеличения выплаты прорабатывался, но пока только достигнуто соглашение о индексации.

«Опять же, если сравнивать с Курском или Воронежем, у нас, например, есть поддержка студенческих семей в размере 100 тысяч рублей. Такой выплаты нет у соседей. На сегодняшний день мы осуществили уже 44 выплаты и на декабрь запланировано ещё 17 студенческих семей», — уточнила Ольга Шопинская.

Средства на индексацию маткапитала предусмотрены в областном бюджете на 2020 год.