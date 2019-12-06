Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Крупнейшее объединение фанатов петербургского «Зенита», «Ландскрона», опубликовало заявление о намерении выразить солидарность с фанатами «Спартака», которые планируют покинуть трибуны на 30-й минуте ближайшего домашнего матча с «Ростовом». Заявление опубликовано на всех интернет-ресурсах «Ландскроны».

» Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России», — говорится в заявлении.

Болельщики подчеркнули о выражении фанатской солидарности со всеми, кого затронула данная проблема.

Вместе с тем, «Ландскрона» подчеркнула, что, в отличие от фанатов «Спартака», отказавшихся от всех средств визуальной поддержки, на петербургской трибуне не откажутся от флагов, растяжек и баннеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшее фанатское объединение фанатов «Спартака» — «Фратрия» — опубликовала заявление с призывом покинуть трибуны ближайшего домашнего матча команды на 30-й минуте в знак протеста против массовых задержаний болельщиков красно-белых в Санкт-Петербурге, а также дела в отношении одного из «заводящих» фанатской трибуны «Спартака», Валерия «Амиго» Бевза, которому суд запретил посещать футбольные матчи в течение ближайших полутора лет и наложил на него штраф в размере пяти тысяч рублей.

В постановлении суда говорится, что решение было принято на основании того, что Бевз «нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления «мегафон», громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артёма Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора».

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