Калуга, , 18:12 — REGNUM В пятерку рейтинга самых активных регионов страны волонтерской экологической акции «Вода России» вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), а также Калужская и Саратовская области. Об этом 6 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

По данным ведомства, в 2019 году на территории региона проведено 348 мероприятий на берегах рек Тарусы, Жиздры, Оки, Угры и Протвы, Брынского и Яченского водохранилищ, а также других водных объектов области.

«Акция «Вода России» приобрела формат общественного движения, и ее многие мероприятия проходят по инициативе учащихся, преподавателей образовательных учреждений, членов общественных организаций и трудовых коллективов. Спасибо всем неравнодушным жителям региона!», — сказала региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

В рамках национального проекта «Экология» в экологической акции «Вода России» в 2019 году приняли участие около миллиона волонтёров из 85 субъектов страны. Они очистили от мусора более 24 тысяч километров береговых линий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малоярославце завершился региональный этап акции «Вода России 2019»