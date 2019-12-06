Калуга, 6 декабря 2019, 18:12 — REGNUM В пятерку рейтинга самых активных регионов страны волонтерской экологической акции «Вода России» вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), а также Калужская и Саратовская области. Об этом 6 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
По данным ведомства, в 2019 году на территории региона проведено 348 мероприятий на берегах рек Тарусы, Жиздры, Оки, Угры и Протвы, Брынского и Яченского водохранилищ, а также других водных объектов области.
В рамках национального проекта «Экология» в экологической акции «Вода России» в 2019 году приняли участие около миллиона волонтёров из 85 субъектов страны. Они очистили от мусора более 24 тысяч километров береговых линий.
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