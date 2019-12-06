Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Депутат Государственный думы от Санкт-Петербурга Михаил Романов («Единая Россия») обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность ситуации на Шлиссельбургском шоссе Петербурга, где продолжаются работы по бетонированию берега и вырубке деревьев. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба депутата.

Напомним, ранее стало известно, что почти 300 деревьев на берегу Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе могут быть вырублены, несмотря на отсутствие разрешения на вырубку, в ходе укрепления берега Невы в поселке Усть-Ижора.

Как следует из обращения Романова, территория, где ведутся работы, находится в зоне охраняемого ландшафта. Кроме того, Шлиссельбургское шоссе является историческим объектом из-за чего законом на выполнение земельных работ и рубку деревьев, предусмотрено получение согласования в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

«Прошу вас изучить обстоятельства произошедшего, и провести комплексную проверку деятельности АО ПО «Возрождение» <…> на предмет выявления возможных нарушений действующего законодательства», — говорится в письме депутата генпрокурору.

Также Михаил Романов попросил принять соответствующие процессуальные меры.

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