Роквилл, США, , 17:19 — REGNUM В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 скоро стартует праздничное обновление, посвящённое предстоящим праздникам: Новому году и Рождеству. Об этом разработчики проекта рассказали 5 декабря на своём официальном сайте.

Начиная с 12 декабря 2019 года в Fallout 76 пройдёт ряд праздничных ивентов. В одном из них игрокам предстоит уничтожать «новогодних горелых» (в мире игры это люди, пострадавшие от радиации), в другом — построить робота, который будет собирать подарки.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, разработанная компанией Bethesda Softworks. Проект получил неоднозначные оценки от игроков и критиков.

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