Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM Многим сотрудникам екатеринбургского кинотеатра «Салют» грозит увольнение. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, работников собрала сегодня глава Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна Зыкова — именно её учреждение планирует занять площади «Салюта».

На встрече было заявлено, что карьерные перспективы есть только у возрастных сотрудников, которые смогут работать уборщиками и гардеробщиками. Молодым же работникам места в перепрофилированном кинотеатре не найдётся.

Как сообщало ИА REGNUM, «Салют» был признан убыточным предприятием, хотя ещё в 2016 году кинотеатр приносил прибыль. Зданию учреждения сменят профиль деятельности.

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