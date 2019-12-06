Екатеринбург, 6 декабря 2019, 17:33 — REGNUM Многим сотрудникам екатеринбургского кинотеатра «Салют» грозит увольнение. Об этом сообщает ЕАН.
По информации агентства, работников собрала сегодня глава Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна Зыкова — именно её учреждение планирует занять площади «Салюта».
На встрече было заявлено, что карьерные перспективы есть только у возрастных сотрудников, которые смогут работать уборщиками и гардеробщиками. Молодым же работникам места в перепрофилированном кинотеатре не найдётся.
Как сообщало ИА REGNUM, «Салют» был признан убыточным предприятием, хотя ещё в 2016 году кинотеатр приносил прибыль. Зданию учреждения сменят профиль деятельности.
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