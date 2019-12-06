Москва, , 17:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Почётный географ Российской Федерации». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что такое звание будет присваиваться за личные заслуги в совершении географических открытий, проведении экспедиций и исследований с итогом в виде новых знаний, в выполнении работ по созданию разного рода географической литературы, в подготовке квалифицированных кадров и популяризации достижений науки.

Звание будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с момента начала соответствующего стажа.