Москва, 6 декабря 2019, 17:14 — REGNUM Участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимир Емельянов, приговорённый 6 декабря к условному сроку, прокомментировал журналистам решение Мещанского суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я готовился к худшему. И все меня готовили к худшему, но произошло какое-то чудо», — сказал Емельянов.
На вопрос об обжаловании ответил однозначно:
«Обжаловать будем. Оно ведь несправедливое. Как вы считаете?» — обратился он к журналистам.
Владимир Емельянов рассказал журналистам, что собирается задержаться в Мещанском суде до вынесения приговора по делу Лесных, также связанному с летними протестами в Москве.