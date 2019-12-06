Москва, , 17:14 — REGNUM Участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимир Емельянов, приговорённый 6 декабря к условному сроку, прокомментировал журналистам решение Мещанского суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я готовился к худшему. И все меня готовили к худшему, но произошло какое-то чудо», — сказал Емельянов.

На вопрос об обжаловании ответил однозначно:

«Обжаловать будем. Оно ведь несправедливое. Как вы считаете?» — обратился он к журналистам.

Владимир Емельянов рассказал журналистам, что собирается задержаться в Мещанском суде до вынесения приговора по делу Лесных, также связанному с летними протестами в Москве.