Москва, , 17:18 — REGNUM Проблем со свидетельством о рождении ребёнка, чей отец указал в графе «национальность» — «казак», в дальнейшем не возникнет. Данная графа является лишь формальностью, указала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Наталья Тарасова.

«Согласно ст. 26 Конституции РФ, каждый гражданин вправе самостоятельно определять и указывать свою национальную принадлежность. Так как Конституция является актом прямого действия, то в данной ситуации можно ссылаться на данную норму. Это объясняет, почему сотрудники отдела ЗАГСа записали национальность так, как указал отец ребенка. Стоит также понимать, что данная графа является формальностью и не влечет каких-либо юридических последствий. Соответственно, никаких сложностей в связи с данным свидетельством о рождении у ребенка в дальнейшем не возникнет», — прокомментировала юрист.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в городе Шахты Ростовской области выдано свидетельство о рождении ребёнка, в котором в графе «национальность» отец указал»казак». При этом члены различных казачьих обществ на Дону борются, по их мнению, за справедливость и регулярно пытаются внести казаков в перечень национальностей России.

Стоит отметить, что первый заместитель губернатора Ростовской области, экс-атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров считает себя казаком, однако понимает, что он также и русский.

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