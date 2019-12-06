Новочеркасск, Ростовская область, , 17:05 — REGNUM После ликвидации крупной коммунальной аварии под Ростовом-на-Дону новочеркассцы начали получать воду в полном объёме. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Новочеркасска 6 декабря.

«По состоянию на 2:00 мск установлена постоянная подача технической воды, в 3:00 мск — восстановлена подача питьевой воды. В настоящее время аварийных ситуаций нет. За ситуацией следят специалисты», — уточнили в администрации.

Уточняется, что заявок на подвоз воды от жителей столицы донского казачества не поступало.

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