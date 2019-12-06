Рига, , 17:00 — REGNUM В Латвии планируют связать скоростными автострадами крупные города страны. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс журналистам в Риге.

По его словам, идея могла бы быть реализована в период с 2020 по 2040 г. Пока, что план развития автомобильных дорог в Латвии имеет глубину видения лишь на три года вперёд, с учётом указания источников финансирования.

На сегодняшний день, из всех стран Прибалтики, только Литва обладает значимыми дорожными участками, которые согласно европейским стандартам возможно отнести к категории — скоростная автострада.