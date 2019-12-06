Нарьян-Мар, , 16:58 — REGNUM Государство ослабило внимание к Крайнему Северу и это привело к оттоку населения со стратегически важной территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания (КПРФ) Михаил Райн.

«Для того, чтобы у территории было будущее, необходимо привлекать молодежь. Но для того, чтобы она оставалась и приезжала на Север, нужно создавать рабочие места, повышать заработную плату, создавать социальную инфраструктуру, — заявил Райн. — К примеру, за последние три десятилетия, в Ненецком округе не создано ни одного предприятия. Практически все предприятия, созданные советской властью, в настоящий момент закрыты. Реальная заработная плата — примерно 40 тысяч рублей при очень высоких ценах на продукты питания и услуги. П ри вышеуказанных условиях, мотивировать молодых людей оставаться и приезжать на Север, крайне затруднительно».

Требует перемен и система поддержки пенсионеров, отработавших на Крайнем Севере и пожелавших сменить условия проживания на климатически более комфортные.

«Сегодня выдаются сертификаты для приобретения жилья в более климатически благополучных регионах страны. Но по факту, суммы заложенные в сертификатах на приобретение жилья крайне незначительны, поэтому их необходимо увеличивать, — отметил депутат. — Очередь на получение сертификата продвигается крайне медленно из-за недостаточного финансирования, поэтому необходимо многократно увеличивать объемы финансирования. Ну, а гражданам, пенсионного возраста, желающим проживать на Севере необходимо создавать все условия для комфортного проживания».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил, что не нужно сохранять численность населения на Севере. По его мнению, следует задаться другим вопросом — сколько его нужно? Он также отметил, что нужно оздоравливать Север молодёжью, а пенсионерам дать возможность уехать — в том числе, через систему сертификатов.