Чебоксары, , 16:56 — REGNUM На ситуацию в инфекционном стационаре больницы № 2 в Чебоксарах, где мамы с грудными детьми вынуждены находиться в коридоре из-за нехватки коечного фонда, члены регионального штаба ОНФ обращали внимание ещё в октябре, побывав в учреждении после жалоб жителей. Тогда по итогам рейда было направлено соответствующее обращение вице-премьеру Владимиру Викторову — в ответ в министерстве сообщили, что на время капремонта «госпитализация детей с внебольничными пневмониями и бронхитами осуществляется с 18 октября 2019 года в педиатрическое отделение» детской клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском региональном штабе ОНФ (копии писем есть в редакции).

В данную больницу общественники выезжали в октябре 2019 года после поступления жалоб горожан. По итогам выезда было направлено обращение в адрес вице-премьера — министра здравоохранения Чувашии Владимир Викторова о ситуации в инфекционном отделении городской детской больницы №2. Общественники обращали внимание на санитарно-эпидемиологические нормы, полагая, что при ремонте «функционирование помещений должно быть прекращено».

«В то время как функционирование смежных помещений, в которых проводится лечение пациентов, продолжается без надёжной изоляции функционирующих помещений (в том числе технических) от ремонтируемых», — отмечалось в письме за подписью сопредседателя регионального штаба ОНФ Елены Домановой.

Фронтовики попросили министра провести проверку и «принять меры по устранению нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с привлечением виновных лиц к ответственности».

В ответе минздрава от 8 ноября за подписью первого замминистра Ирины Виноградовой сообщается, что «вопросы проведения ремонта […] изучены с выездом на место»:

«Для обеспечения оказания качественной медицинской помощи в условиях, соответствующих требованиям санитарных правил и комфортного пребывания в инфекционном стационаре, в настоящее время ведётся капитальный ремонт третьего этажа (отделение острых респираторных инфекций (пневмонии) по договору от 23 октября 2019 года. Данное отделение не функционирует […] в период проведения текущего или капитального ремонта. […]

На период проведения капитального ремонта госпитализация детей с внебольничными пневмониями и бронхитами осуществляется с 18 октября 2019 года в педиатрическое отделение БУ «Городская детская клиническая больница» минздрава Чувашии», — отмечается в ответе первого замминистра.

Также Виноградова информирует, что по результатам выездной проверки главному врачу больницы «указано на необходимость контроля за подрядчиком по вывозу мусора, а также за соблюдением лечебно-охранительного режима в вверенном учреждении».

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральных СМИ ранее появилась информация о том, что в инфекционном отделении детской больницы № 2 в Чебоксарах грудных детей с матерями размещают в коридоре из-за нехватки мест в палатах. Прокуратура Чувашии инициировала проверку, а министерство здравоохранения сослалось на дефицит коечного фонда из-за роста заболеваний ОРВИ и ремонтных работ.

Минздрав отмечает, что здание корпуса инфекционного стационара, построенного в 1969 году, не соответствует «коечной мощности утвержденным санитарным правилам и нормам». С сентября 2018 года идёт строительство нового трёхэтажного корпуса, его планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2020 года.

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