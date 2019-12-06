Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В столице Среднего Урала вручили ордена фонда святой Екатерины свердловчанам за героические поступки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Награды получили 12 человек. В частности, их получили реанимировавший пассажира прямо в самолёте врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун, спасший сограждан из жилого дома глава уральского отделения Союза десантников России Евгений Тетёрин, вытащивший утопающего из городского пруда Сергей Зелянин.

Также были награждены работница социального отдела екатеринбургской епархии РПЦ Елена Борщик и сестра обители милосердия при храме святой княгини Елисаветы.

Награды вручали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, учредители фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь и Татьяна Алтушкины, предприниматель Андрей Симановский и депутат заксобрания Анатолий Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, именем святой Екатерины будет назван храм, который построят на месте приборостроительного завода в Екатеринбурге. Место строительство было определено по результатам общегородского референдума.

Читайте ранее в этом сюжете: Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере