Токио, 6 декабря 2019, 16:54 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store 6 декабря стартовала рождественская распродажа. На ней по скидке можно приобрести главную новинку ноября — Death Stranding.
Игра Хидео Кодзимы получила скидку в 31%. Помимо Death Stranding, акция действует на Tekken 7, Dark Souls 3, MediEvil и др.
Напомним, PS Store — это официальный онлайн-магазин игр для консолей семейства PlayStation. Компания Sony регулярно проводит различные акции для пользователей сервиса.
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