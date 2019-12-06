Волгоград, , 17:02 — REGNUM За организацию незаконной миграции осудили двух жительниц Волгограда. Одна, иностранная гражданка, подыскивала желающих фиктивно сдать экзамен по русскому языку, другая — за взятку проводила собеседования в межрегиональном центре тестирования мигрантов, сообщили 6 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщины организовали свой «бизнес» в мае 2017 года. Экзаменатор тестировала на своём рабочем месте иностранцев, которых ей подыскивала сообщница. Услугами посредников воспользовались пять граждан Республики Узбекистан — они получили документы об успешной сдаче экзаменов, которые послужили основанием для выдачи патентов на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ.

Экзаменатор межрегионального центра тестирования мигрантов полностью признала вину, её сообщница лишь частично. Иностранку приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, россиянке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.