Ванкувер, Канада, 6 декабря 2019, 16:47 — REGNUM Создатели игры Mechwarriors 5: Mercenaries выпустили релизный трейлер своего проекта. Ролик появился на YouTube-канале игры 5 декабря.
В трейлере разработчики показали сражения огромных боевых роботов в разрушенном городе. Релиз игры состоится 10 декабря 2019 года в онлайн-магазине Epic Games Store.
Напомним, Mechwarriors 5: Mercenaries будет эксклюзивом магазина Epic Games Store в течение одного года. В декабре 2020 года игру можно будет приобрести на других площадках.
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