Омск, , 16:39 — REGNUM Жители Омской области обнаружили недалеко от деревни Ковалёво Калачинского района водоём из слитой крови животных. Об этом говорится в Instagram-аккаунте пользователя nikitamisyurov79.

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.

Порталу «БК55» представители главного управления ветеринарии Омской области сообщили, что отвечать за данную ситуацию будет предприятие по убою сельскохозяйственного скота. Специалисты также взяли пробы воздуха у озера и определили, что вредных бактерий там не обнаружено.

Впоследствии блогер записал ещё одно видео, где продемонстрировал, что озеро было засыпано песком и землёй. Вместе с тем, он отметил также, что рядом с водоёмом присутствуют остатки скота в виде костей, присыпанные выпавшим снегом, которые так и остались неубранными.