Москва, , 16:32 — REGNUM Зима пришла во все регионы России и послужила причиной многих любопытных новостей. В Якутии решили строить кинотеатр изо льда, в Петербурге нашли бегающих виртуальных дворников, на Чукотке белые медведи стали угрожать школьникам, а в Калуге уже готовятся к Масленице. Эти и другие интересные новости рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе.

Центральный федеральный округ

В Костроме торжественно освятили городское троллейбусное депо по случаю его юбилея: депо исполнилось 45 лет. Освящение организовали, чтобы «помочь троллейбусам работать без проблем и уменьшить количество аварий», удивляется «Родина снегурочки».

Пока все ждут Новый год, в Калуге уже готовятся к Масленице и решают, какой монумент сжечь на этот раз. Полтора года назад область прославилась тем, что здесь сожгли не чучело зимы, а огромный макет готического замка. Теперь выбор доверили международному конкурсу, в котором участвовало 174 человека от Эквадора до Франции. Из множества зданий для сожжения организаторы выбрали мосты, рассказывает «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге главной новостью стала уборка городских улиц, точнее, интерактивная карта на сайте городской администрации, которая позволяет следить за уборкой в режиме реального времени. «Аварийный Петербург» пишет, что карту сейчас разглядывают все. «Поэтому она виснет раз от раза. Если прорваться, то можно увидеть любопытное — дворники с лопатами сейчас только на Петроградке. Их 38 человек. Некоторые убирают улицы от снега со скоростью 9 км/ч».

Другой новостью в Петербурге стала очередная отсрочка открытия памятника Виктору Цою. «Монумент планировали открыть еще в августе, затем в октябре. Сейчас сроки вновь сдвигаются. При этом сама площадка, где должна разместиться скульптура, давно готова. В процессе работ возникли проблемы с гранитным постаментом. На камне были обнаружены трещины. Теперь нужна экспертиза, можно ли вообще использовать этот постамент», — пишут «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

Сразу две интересных новости пришло из Самары.

«Будем в курсе» рассказывает, что во время сноса ветхого жилья в центре города на помойку выбросили пейзаж художника, чьи работы есть в Третьяковской галерее и в зарубежных музеях. По счастью, на картину обратили внимание и привели ее в порядок. «Выброшенными книгами в наше время уже никого не удивишь. Не удивишь и выброшенными архивными документами, представляющими серьезный интерес для историков. Да-да, и такое в Самаре бывало. Но найти на помойке картину художника, стоимость работ которого доходит до нескольких миллионов рублей — такое на нашей памяти впервые. Что ж, Самара опять отличилась».

Несмотря на такое отношение к культурным ценностям, в городе запланировали открытие нового, хотя и весьма необычного музея.»Злой самаритянин» узнал, что власти приняли решение не сносить дом, с которым связана городская легенда о Зое Карнауховой. Девушка якобы впала в ступор и оставалась недвижимой на протяжении 128 дней в 1955—1956 годах, после того как решила потанцевать с иконой Николая Чудотворца. Здание переведут на баланс местной администрации и в будущем, вероятно, организуют здесь музей.

Тем временем в Чебоксарах на улице поставили «шкаф добра». По словам «Итиля», это своеобразный благотворительный контейнер, на котором написано: «Нуждаешься — возьми. Можешь положить — положи». «В шкаф кладут то, что стало ненужным, но может пригодиться другим: одежду, обувь, книги, игрушки. Говорят, шкаф пользуется популярностью — постоянно наполняется, пустеет и снова наполняется. Благотворительность и zero waste как образ жизни входят в моду. И это круто».

А в Перми прошел съезд казачьих атаманов. Оказалось, своей главной целью они считают охрану правопорядка во время православных праздников. «А что существуют проблемы? Хулиганы приходят на церковные службы и устраивают драки?» — удивляется «Пермский глобус» и предлагает расширить применение казаков и привлечь их к охране природных достопримечательностей и популярных туристических мест. «Кажется, работа казакам не помешает», — пишет канал.

Южный федеральный округ

На Ставрополье во время минувшей недели очень удивлялись объявлению, автор которого продает автограф экс-губернатора края Черногорова. На листке тетрадки написано: «С уважением Роману от Губернатора края». Владелец мечтает продать листок за 3 млн рублей! Впрочем, «продавец выставил объявление еще 30 ноября, но покупателей пока не нашлось», передает «ЮгаSapiens».

»Кубанская телега«узнала, что в Краснодаре может появиться «канатное метро». Впрочем, скептически отмечает автор канала, даже такой транспорт едва ли решит накопившиеся транспортные проблемы: «Альтернативный вид транспорта вряд ли выбьется из общего городского тренда — то есть пробки будут и там. Вот увидите. Если, конечно, его правда построят».

Уральский федеральный округ

В Челябинске тоже пристально следят за транспортом. Местные власти массово устанавливают шумозащитные экраны на улицах. Они неожиданно появились даже рядом с кладбищем. «Казалось бы, жителей Челябинска ничем невозможно удивить. Но вы просто недооцениваете чиновников. Вдоль крупнейшего кладбища города сегодня начали монтировать шумозащитные экраны. Защищать могилы от грохота автомобилей начали, кстати, с Аллеи почетных граждан. Как вам идея?» — рассказывает канал 74.ru news.

Другая новость более жизнерадостная. В продаже появились почтовые конверты с изображением диковинной «малой планеты Челябинск». На самом деле это не совсем планета, а астероид №21 088. Тем не менее, радуется «Южноуральская панорама», «космический бренд Южного Урала разлетится на письмах по всему миру».

Северо-Кавказский федеральный округ

На Северном Кавказе пишут про недавнее новшество: красивые номера на машины будут продаваться государством. «Лайф Кавказ» предполагает, что «дагестанская казна в скором времени получит существенную прибавку за счет любви дагестанцев к числам».

Сибирский федеральный округ

Главным героем Алтая на прошлой неделе стал житель Барнаула, который оказался самым активным пользователем «Яндекс.Музыки» в 2019 году. Он прослушал 5136 часов контента. «Это 214 суток! Человек слушал музыку 214 суток! ААААА!» — откликнулся на новость Homo altaiensis.

А в Омске в городской думе рассказали про удивительную новацию. Один из депутатов оснастил бездомных GPS-трекерами. По словам «Ориса», таким необычным способом он изучал «границы муниципальных земель».

Дальневосточный федеральный округ

«В самой крайней точке бытия» пишет, что на Чукотке увеличилось число белых медведей. Жители села Рыркайпий, стоящего на побережье Северного Ледовитого океана, призывают родителей контролировать местонахождение детей и никуда не отпускать одних. Школа решила развозить детей после занятий на автобусе.

Тем временем в Приморском селе с хорошим названием Новая Москва заметили тигра, который перебегал автомобильную трассу. «Есть такая примета: если кошка дорогу перебежала, то это к неудаче. С большими кошками все наоборот. Если дорогу вам перебежал тигр — то это к тысячам лайков и репостов», — пишет «Право руля!«

А «Якутия2100» узнала, что в Якутске построят ледяной кинотеатр для фестиваля короткометражных фильмов. Организаторы надеются с его помощью установить сразу два рекорда: «самый холодный просмотр кино при минусовой температуре» и «самый массовый холодный просмотр».

Такие курьезы и истории рассказывали телеграм-каналы страны на уходящей неделе. Читайте продолжение в обзоре «Telegram-голоса страны и о стране» в следующую пятницу.