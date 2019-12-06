Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM В столице Среднего Урала прошло прощание с выдающимся художником-конструктором, автором народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина Роленом Шеином. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На прощальной церемонии в доме прощания «Вознесение» собралось около 30 человек — среди них были как родственники и близкие Шеина, так и коллеги по работе и общественной деятельности.

Собравшиеся возложили цветы у гроба с покойным художником, сказали памятные слова об умершем. После этого было проведено отпевание усопшего. По окончанию церемонии родственники пригласили всех на поминальную трапезу.

Как сообщало ИА REGNUM, выдающийся деятель культуры и искусства умер 2 декабря 2019 года. Художнику было 93 года.

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