Белгород, , 16:21 — REGNUM Нарушения законодательства при ввозе и реализации спортивного питания выявили в двух магазинах, расположенных в крупных торговых центрах Белгорода. Коммерсанты продавали пищевые добавки без сопроводительных надписей на русском языке. Суд решил конфисковать неопознанные товары, сообщили 6 декабря в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.

В магазинах проверяющие нашли спортивное питание, произведённое в США, Австрии и Венгрии. На упаковках отсутствовали единый знак обращения «ЕАС» и обязательная информация на русском языке. В отношении владельцев магазинов были возбуждены дела об административных правонарушениях за пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу. Материалы проверок были направлены для проведения административного расследования в Белгородскую таможню, по окончанию которого они направлены в суд.

Октябрьский районный суд Белгорода постановил привлечь владельцев магазинов к административной ответственности в виде конфискации товара. Постановления суда пока не вступили в законную силу.