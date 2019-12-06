Ульяновск, , 16:12 — REGNUM В Ульяновске начинается серия мероприятий, посвящённых празднованию нового года. 7−8 декабря в областном центре отметит день рождения симбирского деда Мороза и пройдёт межрегиональный инклюзивный фестиваль, сообщается на сайте администрации города.

В предстоящие выходные праздничные программы состоятся в учреждениях культуры и на открытых площадках. 7 декабря в городе состоится отборочный тур межрегионального инклюзивного фестиваля «Мы вместе!», пройдет открытый чемпионат «Hip-hop Джем» и будет представлена концертная программа «Здравствуй, гостья зима». В средней школе села Баратаевка организуют мастер-класс по современным танцам.

Парк 40 лет ВЛКСМ приглашает отметить День рождения симбирского деда Мороза, в парках Победы, Прибрежный, Семья, Владимирский сад, Молодёжный проведут спортивно-игровые программы, концертно-игровые программы.

8 декабря в рамках проекта «За народную песню» будут работать интерактивные площадки, где ульяновцам предложат вместе исполнить известные любимые песни. В парках пройдут дружеский матч по футболу, занятия по северной ходьбе, соревнования по спортивному ориентированию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске выберут «Торт 2020 года». Конкурс проводит управление экономики администрации города совместно с одной из местных гостиниц. В мэрии отмечают, что основная цель — «создание нового туристического бренда Ульяновска, а также повышение престижа профессий повара-кондитера и ресторатора, содействие в профессиональной ориентации и привлечение кадров в сферу общественного питания».

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