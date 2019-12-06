Волгоград, , 16:11 — REGNUM Следственные органы предъявили обвинение 44-летнему мужчине за преступление, совершённое в Волгограде в 2002 году. 17 лет назад было обнаружено тело местного жителя. Подозреваемый в убийстве был объявлен в федеральный розыск и задержан в Республике Адыгея, сообщили 6 декабря в пресс-службе СК по Волгоградской области.

По данным следствия, поздно вечером 12 декабря 2002 года на территории Тракторозаводского района города Волгограда двое мужчин поссорились из-за не возвращённого денежного долга. Подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь, от чего он скончался на месте происшествия. Уголовное дело было возбуждено сразу, но подозреваемого удалось задержать только в июне 2019 года в одном из сел Республики Адыгея.

Расследование уголовного дела завершено, на основании собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение.